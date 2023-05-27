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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف: تبطين 670 كم من الترع

تبطين ترع ببني سويف
تبطين ترع ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولي قطاع الري الموقف التنفيذي لمشروع  تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والأعمال المقرر تنفيذها  خلال الفترة القادمة والمعوقات "إن وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

أوضح المحافظ"وبحسب تقرير أعده  نصر بركات وكيل الوزارة "أنه تم  الانتهاء من تبطين 670.3 كم  بتكلفة واحد مليار و680 مليون  و225ألف جنيهاً ،بنسبة تنفيذ 75.7%  من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها و تقدر بــ 884.687 كم بتكلفة  تزد عن  2 مليار و415 مليون جنيهاً ،تخدم 287ألف و 229 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة ، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كم، باعتماد 104 مليون  جينهاً ، وذلك منذ بداية المشروع وحتى 21 مايو الجاري.

 أشار المحافظ إلى  أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني واستمرار المتابعة  والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع ،لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة ،لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري ، نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة.

التواصل الدائم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم الموقف التنفيذى الوحدات المحلية المشتركة خلال الفترة القادمة قطاع الرى غنيم محافظ بنى سويف

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