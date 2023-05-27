اليابان تبدأ أكبر تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية

بدأ الجيش الياباني أكبر تدريبات عسكرية شامل بالذخيرة الحية "فوجي"، والذي تم بثه على قناة يوتيوب التابعة لقوة الدفاع الذاتي البرية.

وصرحت قوة الدفاع الذاتي البرية أيضًا، أنه من الضروري تعزيز القدرات الدفاعية اليابانية في ضوء الوضع الأمني ​​المعقد بشكل متزايد حول اليابان. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأبلغت وزارة الدفاع اليابانية، أن التدريب لن يكون علنيًا بعد الآن، حتى تتمكن من التركيز على الهدف الأساسي المتمثل في تدريب أفرادها.

ويسعي الجيش الياباني إلي التدريب على الدفاع عن الجزر البعيدة من الهجوم خلال مناورة شارك فيها 2500 فرد من قوات الدفاع الذاتي البرية. وشاركت في التدريبات قوات من طائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار والمركبات البرمائية.