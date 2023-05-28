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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الصحة الأسبق: نستهدف مشاركة 60 ألف زائر بالمؤتمر الطبي الإفريقي

الدكتور عادل عدوي
الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق

كشف الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الطبي الإفريقي، تفاصيل انطلاق المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني في 6 يونيو، مشددًا على أن المؤتمر يبحث حلول غير تقليدية لحل مشكلات القارة الإفريقية.

 

وقال عادل عدوي خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي"، إن حضور المؤتمر العام الماضي وصل لـ 45 ألف زائر، والمستهدف هذا العام أكثر من 60 ألف زائر، مع خلق مجالات وشراكات فاعلة في مجال الاستثمار الصحي، مشددًا على أهمية الحلول غير التقليدية.

 

التخصصات الطبية


وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة لكافة التخصصات الطبية، وهناك أولوية كبيرة للمشاكل الموجودة في القارة الإفريقية بينها الصحة العامة وتفشي بعض الأوبئة.

عادل عدوي وزير الصحة الأسبق للمؤتمر الطبي الإفريقي عمرو خليل مجال الاستثمار الصحي

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