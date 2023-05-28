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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عجوز تدهش الجميع بوصلة رقص في منطقة شعبية.. فيديو

رقص سيدة عجوز
رقص سيدة عجوز

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الاولى من الليل بعد انتشار مقطع فيديو قصير لسيدة عجوز بلغت من العمر ارزله ترقص في الشارع على أنغام موسيقى شعبية مما اثار دهشة الجميع.

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وحصد المقطع القصير الذي لم يتعدى 40 ثانية عشرات الالاف من الاعجابات على موقع الفيديوهات القصيرة تيك توك في غضون اقل من يوم.

وانهالت التعليقات المعجبة باسلوب السيدة العجوز واصفين اياها بصاحبة الروح الشبابية المبهجة.

كما تبعها تعليقات ساخرة تصف الوضع بجودة صحتها التي يفتقدها الكثير من الشباب قائلين "الست دي صحتها زي الفل"

وتظهر في مقطع الفيديو سيدة مسنة تبدو في كامل رشاقتها وترقص في الشارع وسط مجموعة من الشباب فيما يبدوا انه فرح في احدى المناطق الشعبية بضواحي القاهرة.

وعلق أحد المتابعين على الفيديو: “الله يسعد قلبك، والله كل ماشوف الفيديو اتبسط”.

بينما علقت أخرى: "ماشاء الله، سكر وربنا".

ويلقى الفيديو استحسان المتابعين على مختلف الصفحات الاجتماعية. 

عجوز أنغام موسيقي التواصل الاجتماعي

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