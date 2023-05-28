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مرأة

تحذير هام لهؤلاء الأشخاص والتوجه للمستشفي فورًا في العواصف الترابية

صدى البلد

نتعرض في هذه الأيام لمناخ حار محمل بالعواصف الترابية وهذا الجو يمثل خطرًا كبيرًا على مرضى الحساسية الصدرية والربو.


وحذَّر الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، مرضى الربو والحساسية الصدرية من التعرض لهذا المناخ فمن الأفضل أن يلتزموا المنزل حتى اعتدال المناخ، لافتاً إلي أنه في حالة النزول يجب أن يكون الأمر اضطراراً ويجب أخذ كافة الاحتياطات اللازمة عند النزول. 


وأوضح الدكتور أيمن سالم أنه من الأفضل ارتداء الكمامة عند النزول حرصًا على حياة مرضى الحساسية الصدرية والربو، مشيرًا إلي ضرورة الالتزام بالإجراءات التي أوصى بها طبيبه من استخدام بخاخ عند الشعور بالاختناق وعدم القدرة على التنفس خاصة في الوقت الذي يتعرض له المريض إلي استنشاق التراب من هذا المناخ المحمل بالعواصف الترابية. 


وشدّد الدكتور أيمن سالم على ضرورة وجود البخاخ مع المريض دائما أينما ذهب، أما إذا لم يجد معه البخاخ وفي حالة الشعور بالاختناق الشديد فيجب سرعة التوجه الي مستشفى بها طوارئ لاتخاذ اللازم  او الذهاب إلي طبيبه المختص. 


وأكد الدكتور أيمن سالم على ضرورة ابتعاد مرضى الربو والحساسية عن المدخنين او استنشاق دخان الشيشة أو السجائر لأن هذا يؤدي أيضًا إلي تفاقم حالته.

الحساسية الصدرية الشعور بالاختناق الربو والحساسية العواصف الترابية أيمن السيد سالم حساسية الصدر مريض مرضى الحساسية

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