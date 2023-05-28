الري: فتح التقديم للمنظمات الراغبة في تنظيم جلسات خلال أسبوع القاهرة للمياه

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه، والدكتور عمرو فوزي نائب الرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه ، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى ، لمتابعة الترتيبات الجارية للإعداد لعقد إسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة" وذلك خلال الفترة من ٢٩ إكتوبر الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وتم خلال الاجتماع استعراض تفاصيل الجلسات العامة و ورش العمل والمؤتمر العلمى والمسابقات المقرر عقدها خلال الأسبوع، وكذا قائمة المتحدثين الدوليين المشاركين في فعاليات الأسبوع.

وصرح الدكتور سويلم أنه تم فتح باب التقديم للمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تنظيم جلسات أو ورش عمل خلال أسبوع القاهرة السادس للمياه وذلك اعتباراً من يوم ١٥ مايو ٢٠٢٣.

وفيما يخص المؤتمر العلمي للأسبوع .. أوضح الدكتور سويلم أنه تم غلق باب تقديم ملخصات الأوراق البحثية للمؤتمر ، حيث تقوم اللجنة العلمية للإسبوع حالياً بتقييم ملخصات الأبحاث المقدمة من الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لإختيار الأفضل منها ، مضيفاً أن المؤتمر العلمي يتضمن العديد من الأنشطة الفنية خلال (٥) جلسات فنية متخصصة في محاور (المياه الخضراء لإستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والتكيف مع التغيرات المناخية - التعاون في خيارات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أحواض الأنهار - دعم الفوائد المشتركة ما بين إجراءات التكيف بقطاع إدارة المياه وتحقيق النمو الاقتصادي - تحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف (جفاف/فيضان) - دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة).

وأوضح أن أسبوع القاهرة السادس للمياه يهدف لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي ، ومناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه ، وتعزيز الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والإبتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية ، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه ، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

كما يأتي أسبوع القاهرة السادس للمياه استكمالاً لما تحقق من نجاح خلال اسبوع القاهرة الخامس للمياه والذي عُقد العام الماضي تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" كحدث تحضيري لفعاليات المياه التي عُقدت في مؤتمر المناخ الماضي COP27 ، كما سيعقد إسبوع القاهرة السادس للمياه قبيل عقد مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث من المقرر أن يتم رفع نتائج وتوصيات إسبوع القاهرة السادس للمياه للعرض والمناقشة خلال فعاليات مؤتمر COP28 ، هذا وتواصل مصر التنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة (التي ستستضيف مؤتمر المناخ القادم) للتأكيد على ضرورة الإستمرار في إبراز الترابط القوى بين المياه والمناخ على المستوى العالمى ، إستكمالاً لما حققته مصر من نجاح خلال الفعاليات الدولية السابقة (أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ).

الجدير بالذكر أنه سيتم عقد (٤) مسابقات خلال الأسبوع هي مسابقة "أفضل الممارسات الزراعية للمحافظة على المياه" ، ومسابقة "أطروحة الثلاث دقائق" والتي يتقدم لها طلبة الماجستير والدكتوراة من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية ، ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والتي تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM ، ومسابقة "أفضل مشروع تخرج".

كما سيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع ، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وإبتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.

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