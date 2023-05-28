عاصم بكري: أحببت الأدب والشعر.. وتعلمت من والدي القيم والثقافة| فيديو

أكد عاصم بكري، الإعلامي الكبير، أنه اقتبس القيم والثقافة من والده، خاصة أنه كان أستاذا جامعيا في التاريخ، وكان لديه حرص على تسجيل قيمة الشخصيات العظيمة في التاريخ.

وقال عاصم بكري، خلال لقاء له لبرنامج "كنوز الوطن"، مع الإعلامي "أيمن عدلي"، إن والدي كان لديه قدرة عندما يتحدث عن الشخصيات التاريخية، كان له قدرة على تجسيدها بشكل مميز، إضافة إلى أن والدتي تعلمت منها اللغة، خاصة انها كانت تكتب الشعر.

وتابع الإعلامي الكبير عاصم بكري، قائلا: أحببت الأدب والشعر حبا كبير، خلال دراستي بالمدرسة، وبدأت في كتابة كل ما يدور في ذهني.

بتسجيل المواهب عند الأطفال

وأشار عاصم بكري إلى أن إهتمام المدرسين بتسجيل المواهب عند الأطفال، يشجعهم على تنمية تلك المهارات.