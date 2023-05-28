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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد خليفة يكشف الغرض الأساسي من التأمين.. فيديو

أحمد خليفة
أحمد خليفة

أكد أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة الثروة للتأمين وعضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، أن الغرض من التأمين الأساسي هو الوعد بالتعويض، والتعويض خدمة أساسية تقدمها أي شركة تأمين للمؤمن عليهم، وواجب على أي شركة تأمين الشفافية والوضوح مع العميل، لعدم التعرض للمشكلة الشهيرة أن مبالغ التأمين لا يتم رفعها بواسطة إلى القيم السوقية مما أدى إلى عدم حصول العميل على كامل مبلغ التأمين.

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شركات التأمين تسدد 2.6 مليار جنيه تعويضات لعملائها مارس الماضي

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سجلت 1.8 مليار جنيه.. الرقابة المالية تعلن نمو استثمارات صناديق التأمين الخاصة

 

وأضاف أنه تم علاج تلك المشكلة في شركة الثروة بناء على تعليمات هيئة الرقابة المالية بمخاطبة العملاء بوسائل مختلفة لحضهم على رفع القيم التأمينية لتتساوى مع القيم السوقية، أو القيم الإستبدالية في حالة الممتلكات.

وقال أحمد خليفة ، خلال لقائه مع الإعلامية شيماء موسى ببرنامج "بيزنس" على قناة "صدى البلد"، إنه يجب اتخاذ بعض الخطوات عند حدوث الحوادث، ففي الحوادث الكبيرة يذهب الخبير إلى مكان الضرر والسببية، ثم صرف التعويض، مشيرا إلى أنه في السوق التأميني المصري لا يوجد مشاكل في صرف التعويضات في مختلف أنواع التأمين المتعددة، وحال وقوع أي خلاف فمن حق العميل التوجه إلى هيئة الرقابة المالية.

وأضاف عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، أن شركة الثروة من أسرع الشركات التي ترد التعويضات للعملاء وذلك يرجع إلى وجود "كول سنتر" يعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ومتابعتهم لكافة الإجراءات.

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