دراسة فرص فتح فروع للجامعات الروسية بالإسكندرية

استقبل الدكتور أشرف الغندور،نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، الاثنين، وفدا روسيا مكونا من ممثلين عن وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، والمؤسسة روساتوم ROSATOM للطاقة النووية الروسية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامح شحاتة، المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة بشرى سالم، مساعد رئيس الجامعة لتصنيف الجامعات، والدكتور وليد عبد العظيم، وكيل كلية الهندسة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة شيرين عبد السلام، منسق البرنامج الدولي للعلوم الأعصاب بكلية العلوم، والدكتورة نيللي مصطفي، الأستاذ المساعد بكلية الصيلة ومساعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وفي كلمته أكد الدكتور أشرف الغندور أن العلاقات بين مصر وروسيا تعد علاقات تاريخية، مشيراً أن اللقاء جاء بغية بحث القضايا المتعلقة بفتح فروع للجامعات الروسية في جامعة الإسكندرية، وذلك علي هامش المؤتمر الثاني بين روسيا وأفريقيا الذى سيعقد في سانت بطرسبرج في يوليو 2023، مضيفاً أن اللقاء تضمن أيضاً دراسة إنشاء درجات علمية مشتركة في مرحلتي البكالوريوس والدكتوراه والتبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس بين جامعة الإسكندرية والجامعات الروسية.

فيما استعرض الوفد الروسي، الجامعات الروسية والبرامج العلمية المقترح التعاون بينهما، حيث أبدي الوفد استعداده التام للتعاون مع جامعة الإسكندية، لاسيما أنها تعد من الجامعات الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.