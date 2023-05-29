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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الإسكندرية تعتمد نتيجة المدرسة الثانوية بالتعاون مع مديرية التعليم

اعتماد نتيجة مدرسة
اعتماد نتيجة مدرسة مياه الإسكندرية

أعلن المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اعتماد نتيجة الصفين الأول والثانى للمدرسة الفنية الثانوية الصناعية بنسبة نجاح ٩٥%للصف الأول، و ١٠٠% للصف الثانى.

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وأشاد المهندس أحمد جابر علي ضرورة الإلتزام بقواعد الإنضباط المدرسي والحفاظ عليها لتأهيل أجيال جديدة ونشىء متميز وصولاً بهم إلي أعلي درجات الجودة التعليمية في ظل الإمكانيات المتاحة واستراتيجيات التعلم الحديث والمعاصر.

جاء ذلك بحضور مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عربي ابوزيد، ووكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية نادية فتحي، ومشرف المدارس بالشركة القابضة العميد خالد المهدي، ورئيس قطاع إنتاج وتوزيع المنطقة الجنوبية المهندس جويدة علي سليمان، ومدير عام التعليم الفني بالإسكندرية أمل حسان، ومدير عام إدارة العامرية التعليمية هشام عثمان، ومدير إدارة التعليم الصناع بالإسكندرية أحمد فتحي، ومدير التعليم الفني بإدارة العامرية التعليمية أحمد السيد، وبقيادة ياسر متولي مدير المدرسة، وجابر مصطفى وكيل المدرسة.

الاسكندرية الانضباط المدرسي الثانوية الصناعية التربية والتعليم التعليم الفني اعتماد نتيجة الشركة القابضة القطاع التعليمي المهندس احمد جابر

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