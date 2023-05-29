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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الامتحانات.. دولة عربية تقرر قطع خدمة الإنترنت

أرشيفية
أرشيفية

أفادت قناة “السومرية” العراقية، نقلاً عن بيان صادر من وزارة التربية والتعليم، بأن الحكومة العراقية وافقت على قرار قطع الإنترنت في جميع أنحاء البلاد لمدة أربع ساعات في أيام الامتحانات لطلاب المدارس الثانوية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العراقية في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن "مجلس الوزراء وافق على إغلاق الإنترنت من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحاً لفترة الامتحانات في المدارس الإعدادية والثانوية من أجل توحيد الجهود لإنجاح عملية الامتحان".

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وأشاد وزر التربية والتعليم العراقي، ابراهيم الجبوري، بجهود الأجهزة الأمنية في ضمان أمن المؤسسات التعليمية، وكذلك في منع تسرب الأسئلة أثناء امتحانات المرحلة الابتدائية.

وزارة التربية والتعليم الحكومة العراقية العراق الامتحانات الانترنت

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