تطوير علاقات الصداقة.. رئيس العراق يبعث برقية تهنئة لـ أردوغان

بعث الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، برقية تهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مجددًًا حرص العراق الدائم على تطوير علاقات الصداقة مع تركيا.

وذكر بيان الرئاسة العراقية أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بعث اليوم برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة".

وجاء في نص البرقية ما يلي: “بمناسبة إعادة انتخابكم لفترة رئاسية جديدة نتقدم اليكم باسم الشعب العراقي وباسمنا شخصيًا بأحر التهاني مقرونة بالأمنيات الصادقة بالتوفيق في مهامكم، داعياً الله أن يمن عليكم وعلى شعبكم الجار الصديق بالخير والرخاء”.

وأضافت الرئاسة “نغتنم هذه المناسبة السعيدة لنجدد لكم حرص العراق الدائم على تطوير علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا وشعبينا الصديقين وبما يسهم في ترسيخ الامن والاستقرار والسلام الإقليمي والدولي”.