أهالي قرية عباسة بقنا يستغيثون: مقلب القمامة يعرض صحتنا للأمراض

سادت حالة من الغضب بين أهالي قرية عباسة – التابع إلى مركز قوص – في محافظة قنا ، بسبب استيائهم من تحول قطعة أرض زراعية إلى مقلب للقمامة، الأمر الذى تسبب فى انتشار تلال من القمامة، مما يعرضهم للأمراض، وخلافًا لهذا تسبب روائح كريهة وانتشار القوارض والحشرات ناقلة الأوبئة بالمنطقة.

ويقول المواطن محمد سعيد ، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد" التي يقدمها موقع صدى البلد : "نعانى نحن أهالي قرية عباسة – التابع الي مركز قوص – في محافظة قنا من تراكم تلال القمامة بقطعة أرض تهدد حياتنا وتؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، إضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها، مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

وأضاف: “حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التى تسبب الحساسية والربو لدى السكان ”.



وتابع: "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة والمنطقة التي تكسوها القاذورات والنفايات، مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار الفيروسات ، والمسئولون هنا لا عين ترى ولا أذن تسمع، سواء الوحدة المحلية أو الصحية".

وناشد الأهالي عبر "صدى البلد" المسئولين، بضرورة التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.



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