عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث مصري يطور جزيئات سامة يمكنها محاربة خلايا السرطان

صدى البلد

كشق الباحث المصري  ماهر عقل، تفاصيل البحث الخاص باكتشاف علاج لمرضى السرطان ، وكواليس نشر بحثه دوليا.

 

سمية الألفي تكشف تفاصيل تعافيها من السرطان

شباب قادرون يدعم الأطفال محاربي السرطان في مستشفى شفاء الأورمان بالاقصر

وقال ماهر عقل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"  تم العمل في  كلية العلوم جامعة المنصورة على البحث ".

 

 وأضاف ماهر عقل:" قمنا بتطوير جزيئات سامة تستطيع أن تكافح خلايا السرطان ، وقمنا بالتجربة على خلايا سرطان الثدي في الفئران ونجح العلاج في علاج الورم خلال  11 يوم ".

 

 وتابع ماهر عقل:" تم نشر نتائج البحث في مجلة علمية عالمية من أكبر المجلات العلمية المهتمة بعلاجات السرطان ".

 

 وأكمل ماهر عقل:" نحتاج إلى عدم من الدولة لكي يتم إيصال البحث لمرحلة التجارب السريرية ".

السرطان مرضى السرطان مكافحة السرطان اخبار التوك شو بحث مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

المدير الفني للنادي الأهلي والزمالك السابق يتولى قيادة صن داونز

حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

عملي بلوك وقالي نزلي الجنين.. مطربة شهيرة تكشف تفاصيل حملها من أدهم نابلسي

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهما

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

ريهام سعيد: خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس | فيديو

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

ترشيحاتنا

مشاهد صادمة لحيوانات تنذر بعودة عبدة الشيطان إلى قرية بريطانية.. ما القصة؟

هيفرح جماهير الأهلي.. قرار جديد من لجنة التظلمات بشأن عقوبة كهربا

الولاد هيتأثروا.. شريهان أبو الحسن تدعو للصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل

مارسيل كولر يكشف سبب استبعاد أيمن اشرف| شاهد

بينهم أزارو وهداف الكونفيدرالية.. 5 مهاجمين على رادار الزمالك بدلا من سامسون

الإسماعيلي يكشف موعد البت في مصير حمزة الجمل مع الفريق.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد سعد بزفاف أمير الأردن: جئت بالحب والمباركة من كل المصريين

ثقبت أذنها.. مهاجمة والدة طفلة شهيرة على السوشيال ميديا| ما القصة؟

ميرنا نور تفاجئ الجمهور بعقد قرانها |شاهد

سعره خيالي.. بطيخ ياباني على شكل الهرم يثير الجدل.. اعرف حقيقته

فيديو

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

ما هو صندوق أسرار زويلة الذي كشفت عنه الكنيسة لأول مرة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ