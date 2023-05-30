باحث مصري يطور جزيئات سامة يمكنها محاربة خلايا السرطان

كشق الباحث المصري ماهر عقل، تفاصيل البحث الخاص باكتشاف علاج لمرضى السرطان ، وكواليس نشر بحثه دوليا.

وقال ماهر عقل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" تم العمل في كلية العلوم جامعة المنصورة على البحث ".

وأضاف ماهر عقل:" قمنا بتطوير جزيئات سامة تستطيع أن تكافح خلايا السرطان ، وقمنا بالتجربة على خلايا سرطان الثدي في الفئران ونجح العلاج في علاج الورم خلال 11 يوم ".

وتابع ماهر عقل:" تم نشر نتائج البحث في مجلة علمية عالمية من أكبر المجلات العلمية المهتمة بعلاجات السرطان ".

وأكمل ماهر عقل:" نحتاج إلى عدم من الدولة لكي يتم إيصال البحث لمرحلة التجارب السريرية ".