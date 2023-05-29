شباب قادرون يدعم الأطفال محاربي السرطان في مستشفى شفاء الأورمان بالاقصر

زارت مؤسسة" شباب قادرون "بالأقصر ، مستشفى شفاء الأورمان، لعلاج الأورام بالمجان، بمنطقة طيبة شمال الأقصر، لدعم الأطفال مرضي السرطان الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى .



ورافق فريق العلاقات العامة بالمستشفى، وفد مؤسسة" شباب قادرون"، فى جولة على لأقسام المستشفي المختلفة، تم خلالها التعرف على الخدمات المقدمة للمرضى من الأطفال والكبار داخل أقسام المستشفى، كما زاروا مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، وسلسلة النجاحات التى تحققت داخلها .

وأكد وفد مؤسسة "شباب قادرون" أن الزيارة تهدف إلي تقديم التهنئة للأطفال المرضى بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وتقديم الهدايا والفوانيس والالعاب ومشاركتهم في عدد من الفعاليات والفقرات المختلفة على انغام اغانى رمضان، لدعمهم معنويا ونفسيا خلال رحلتهم العلاجية .



فيما قال محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن تلك الزيارات من مؤسسة "شباب قادرون"، تعكس مدى التلاحم بين المؤسسات المختلفة للتعرف على سلسلة النجاحات التى تمت داخل المستشفى، كما انها تدعم المرضى وذويهم بصورة كبيرة خلال مسيرتهم العلاجية، موجهاً الشكر لهم على تلك الزيارة، وإدخال البهجة والسرور والسعادة فى قلوب المرضى، والأطفال طوال رحلتهم العلاجية.