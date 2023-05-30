استشاري صحة نفسية تقدم نصائح لاستفادة الأبناء في الإجازة الصيفية وتنمية مهاراتهم

قدمت الدكتورة إيمان ممتاز، استشاري الصحة النفسية، نصائح لاستفادة الأبناء في الإجازة الصيفية وتنمية مهاراتهم، قائلة: إن التخطيط للأجازة أهم من الدراسة للأطفال، مشيرة إلى أنه يمكن استثمار وقت الفراغ بشكل أفضل بكثير جدا وأكثر فاعلية خلال تلك الفترة.

وأضافت استشاري الصحة النفسية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “ten”، أنه يجب تزويد مهارات وقدرات الأطفال خلال فترة الأجازة الصيفية، وبالتالي يجب وضع استراتيجية أولا بما يريد الشخص القيام به خلال تلك الفترة، وحساب عدد الشهور، وكتابة الأنشطة بالورقة والقلم، إضافة إلى وضع الأهداف بمشاركة الأطفال.

وتابعت استشاري الصحة النفسية، أن أول شئ يتم البدء به خلال فترة الأجازة هو القراءة، لافتة إلى أنها مهمة جدا، ويجب على الأمهات تشجيع الأطفال لكتابة الكتب الذين يريدون قرائتها.