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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مباحث القاهرة تكشف لغز عدد من جرائم السرقة وتضبط مرتكبيها

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات ، التي تمت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.
 
فقد تم ضبط عامل خردة "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى وبحوزته جاكوش وأجنة حديدية لقيامه بسرقة عدد 24 قطعة من العلامات المضيئة "كات آيز" بدائرة قسم شرطة البساتين.

واعترف بقيامه بسرقة المضبوطات لاستخلاص الألومونيوم منها وإعادة بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته كمية من كسر حديد البناء وزنت 50 كيلو جرام لقيامه بسرقتها من موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس "بأسلوب المغافلة ، وبإستدعاء مسئول الموقع تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.

كما تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر لقيامهم بالشروع فى سرقة حديد خردة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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