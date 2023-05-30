الشباب وتحديات حروب الجيل الرابع | مؤتمر بمركز بحوث الشرق الأوسط غدا

يعتزم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية برئاسة الدكتور حاتم العبد مدير المركز إقامة مؤتمر الشباب وتحديات حروب الجيل الرابع والخامس " رؤى وحلول وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الحقوق.

المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية.

يشارك في المؤتمر الدكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام والمستشار الإعلامي لوزير التعليم العالى ورئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامي، أ. طارق سعدة نقيب الإعلاميين ، الدكتورة دينا أبوزيد أستاذ الإعلام ووكيل كلية الإعلام لشئون المجتمع وتنمية البيئة ومدير المركز الإعلامي بجامعة عين شمس .