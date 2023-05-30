خناقة ستات على الواتساب انتهت بغرامة 50 ألف جنيه

خناقه ستات على الواتساب انتهت بالمحكمة الاقتصادية وغرامة ٥٠ ألف جنيه وتعويض مدنى مؤقت ١٠ الاف جنيه.

وتوجهت سيدة إلى المحكمة لرفع دعوى قضائية ضد زوجة طليقها تتهمها فيها بالتعدى بالسب والقذف والتلفظ بألفاظ نابية ضدها وضد طفلتها والتى لايتعدى عمرها ٥ سنوات.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما أرسلت المُتهمـه وهى زوجه الطليق رسائل بها عبارات سب وقذف وقامت أيضا بنشر حاله "استـوري"علي الواتس أب تسخر من نجلة طليقه زوجها وسبها بابشع الألفاظ.

ويقول حمدى وهدان محامى متخصص في قضايا الإنترنت بدمياط، انه توجه بصحبه المجنى عليها الي مباحث الانترنت بمديرية أمن بورسعيد وحـرروا محضراً بالواقعة لاثبات الادعاءات والفاظ السب والقذف التي ذكرتها المتـهمه كما ورد علي رقمها الخاص.

وأشار إلى أنه تم تداولت القضية بالنيابة العامه وأُحـِيلت الي المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية وتداولت الجلسات ما بين حضور وإدعاء مدني وتقديم المذكرات والدفاع الي أن حكمت المحكمه اليوم بغرامة قدرها خمسون ألف جنيهاً وتعويض مدني مؤقت قدره عشرة الاف جنيه عما أُسند اليها من اتهامات.