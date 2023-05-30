حسام عيد: تأسيس شركة لتسوية العقود الآجلة بالبورصة يعزز دور الاستثمار غير المباشر

قال حسام عيد خبير أسواق المال ، إن خطوة البورصة المصرية في تأسيس شركة لتسوية العقود الآجلة من منطلق اهتمام القائمين على إدارة سوق المال المصري في تعميق وزيادة دور سوق المال المصري، والاستفادة القصوى من منتجات القطاع المالي الغير مصرفي في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة .

وأضاف حسام عيد ، أن ذلك يأتي من خلال زيادة الادوات المالية ومنها المشتقات المالية والتي تعتبر من أهم أدوات التحوط من التقلبات الحادة للأسعار الصرف وارتفاع معدلات التضخم عالمياً طبقاً لاستراتيجية هيئة الرقابة المالية حتى عام 2026 والتي اعتمدها السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية والتي تشمل اربع محاور رئيسية من أهمها زيادة منتجات القطاع المالي الغير مصرفي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وتابع: تعتبر العقود الآجلة من أهم أنواع المشتقات المالية التي تساهم في التحوط من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية وتلجأ إليها أغلب الدول لضمان ثبات الاسعار نسبياً في ظل التقلبات الحادة للأسواق عالمياً مما يترتب عليه مزيدا من الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع والخدمات الأساسية التي يتم استيرادها من الخارج.

وأوضح أن زيادة المنتجات المالية بالقطاع المالي غير المصرفي تنعكس إيجاباً على سوق المال المصري وتزيد من أهميته للاقتصاد المصرى.