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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

6 أيام تفصل العالم على أول دمار اقتصادي.. واليوم أول اختبار بالنواب الأمريكي

بايدن ومكارثي
بايدن ومكارثي

تواجه صفقة حد ديون بايدن ومكارثي أول اختبار حاسم قبل ستة أيام  فقط، من إمكانية تخلف حكومة الولايات المتحدة عن السداد، وذلك لأنه لن يكون لديها أموال لدفع التزاماتها ، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

يحاول الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي حشد الدعم لقانون  المسؤولية المالية ، الذي سيرفع سقف الديون ويخفض الإنفاق.

يعود المشرعون إلى العاصمة بعد عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتعين عليهم المضي قدمًا للحصول على صفقة بشأن سقف الديون الذي تم تمريره.
وسبق وقال مكارثي إنه يتوقع أن يتم التصويت على حد الديون غدا الأربعاء.

وتوصل الرئيس بايدن ورئيس مجلس النواب مكارثي  إلى اتفاق  لرفع الحد الأقصى للديون خلال السبت، لكن المشرعين من كلال الحزبين يعارضون التشريع، لذا فهي بالكاد صفقة منتهية.

ومع ذلك ، فإن الرئيس بايدن واثق من أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بحلول 5 يونيو.

سيحصل مشروع القانون على أول اختبار حقيقي له اليوم ، عندما تجتمع لجنة قوانين مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون قبل تصويت مجلس النواب المحتمل يوم الأربعاء.

لكن مكارثي يقر بأن التسوية مع الرئيس "لا تحصل على كل ما يريده الجميع" ، حيث سيتعين عليه الاعتماد على مجلس منقسم .

وقال مكارثي يوم الأحد "هذه أكبر مجموعة من تخفيضات الإنفاق وتغيير جوهري عن الإنفاق في العامين الماضيين لهذه الإدارة".

إذا لم يتم التوصل إلى صفقة في الأسبوع المقبل أو نحو ذلك، فقد تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها ، مما قد يؤدي إلى دمار اقتصادي في كل من أمريكا والعالم.

الأربعاء ديون بايدن ومكارثي أول اختبار حاسم الحد الأقصى الرئيس جو بايدن الرئيس بايدن كيفين مكارثي عطلة نهاية الاسبوع رفع سقف الديون

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