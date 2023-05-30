بعد التصعيد بين صربيا وكوسوفو.. بوريل: أوروبا لن تحتمل صراعا آخر

صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن أوروبا لا يمكنها تحمل صراع آخر.

وقال بوريل تعليقا على الوضع في شمال كوسوفو، إن الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات أعمال العنف التي وقعت في كوسوفو، مضيفا: "رأينا في الأيام الأخيرة أعمال عنف ضد المواطنين ووسائل الإعلام، هذا غير مقبول على الإطلاق ومن شأنه أن يؤدي إلى وضع خطير للغاية".

وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يقف بشدة إلى جانب قوات حفظ السلام، التي تحافظ على السلام والاستقرار في كوسوفو.

وأشار إلى أنه تواصل مع رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، هذا الصباح، كما تواصل الليلة الماضية مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، مضيفا أنه طلب من كلا الجانبين اتخاذ تدابير فورية وغير مشروطة لنزع فتيل التوتر وتجنب أي عمل أحادي الجانب.

وتابع: "أتوقع من سلطات كوسوفو تعليق عمليات الشرطة في مباني البلديات شمال كوسوفو وانسحاب المتظاهرين، كما اتوقع من الأطراف التصرف بمسؤولية والانخراط في الحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل مستدام للوضع في المنطقة".