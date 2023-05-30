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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تماشيا مع رؤية مصر 2030.. افتتاح المكتب الأخضر بزراعة القاهرة

تماشيا مع رؤية مصر
تماشيا مع رؤية مصر 2030 افتتاح المكتب الأخضر بكلية الزراعة ج

أعلنت كلية الزراعة جامعة القاهرة عن افتتاح المكتب الأخضر بها يوم الأحد القادم الموافق 4 يونيو، في إطار الدور التوعوي.

يهتم المكتب الأخضر بكلية الزراعة جامعة القاهرة بالدور التوعوي بحيث يتم من خلاله التوعية البيئية للطلاب، وإرشادهم تجاه التعامل مع البيئة وإعادة تدوير المخلفات، وإنتاج الكمبوست الزراعي.

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جامعة القاهرة

على جانب آخر، استقبلت كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة إيمان هريدي عميدة الكلية، وفدًا من مشروع مبادرة تميز المعلم، في إطار حرص الجامعة على المساهمة الفعالة في تطوير منظومة العملية التعليمية بمصر.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على تحسين جودة تعليم المعلمين وبناء وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم على الوجه الأكمل، ومواءمة برامج إعدادهم مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية والمناهج الجديدة، والاندماج في مختلف الفعاليات وعقد الشراكات الدولية مع مختلف الجهات والكيانات المرموقة ذات الاهتمام بالشأن التعليمي والتربوي، بما يساهم في النهوض بمستوى الطلاب التعليمي والعملية التعليمية.

وأشار محمد الخشت، إلى أن كلية الدراسات العليا للتربية تُمثل بيت خبرة بمعايير عالمية، ومتخصص في الإعداد والتأهيل العلمي والمهني المتميز للمعلمين من خلال إعداد كوادر تربوية على درجة كبيرة من الكفاءة في استراتيجيات التدريس المبتكرة، والنهوض بالبحث التربوي، ومعرفة النظريات والتطبيقات المتعلقة بالمناهج الدراسية العالمية، ودمج التقنية والتكنولوجيا في التعليم، وتحقيق الريادة في المجتمع التعليمي والتربوي.

تماشيا مع رؤية مصر 2030 افتتاح المكتب الأخضر بكلية الزراعة جامعة القاهرة (4)
تماشيا مع رؤية مصر 2030 افتتاح المكتب الأخضر بكلية الزراعة جامعة القاهرة (4)
تماشيا مع رؤية مصر 2030 افتتاح المكتب الأخضر بكلية الزراعة جامعة القاهرة (3)
تماشيا مع رؤية مصر 2030 افتتاح المكتب الأخضر بكلية الزراعة جامعة القاهرة (3)
تماشيا مع رؤية مصر 2030 افتتاح المكتب الأخضر بكلية الزراعة جامعة القاهرة (2)
تماشيا مع رؤية مصر 2030 افتتاح المكتب الأخضر بكلية الزراعة جامعة القاهرة (2)
تماشيا مع رؤية مصر 2030 افتتاح المكتب الأخضر بكلية الزراعة جامعة القاهرة (1)
تماشيا مع رؤية مصر 2030 افتتاح المكتب الأخضر بكلية الزراعة جامعة القاهرة (1)
كلية الزراعة جامعة القاهرة المكتب الأخضر المكتب الأخضر بكلية الزراعة جامعة القاهرة جامعة القاهرة Jobs Education

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