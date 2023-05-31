سنة اهتم بها النبي كثيرا عن غيرها.. كان يفعلها في الليل

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن من أهم السنن التي كان يهتم بها النبي هي سنة الفجر، فكان رسول الله يحث عليها ويؤكد عليها ويهتم بها.



وأضاف أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن النبي الكريم لم يكن يهتم بسنة كما كان يهتم بسنة الفجر ، فقال في الحديث الشريف (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) لدرجة أن بعض الفقهاء الذين منعوا قضاء السنن ، استثنوا من ذلك سنة الفجر فقالوا بجواز قضاء سنة الفجر.

وأشار إلى أنه يجوز للمسلم أن يقضي السنن المؤكدة الفائتة ، منوها أن السنن نوعين: السنن المؤكدة والسنن غير المؤكدة، فالمؤكدة يستحب قضاؤها عند فواتها.

هل يجوز قضاء سنة الفجر القبلية؟

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز قضاء سنة الفجر القبلية بعد أداء الفريضة.

وأوضح «ممدوح» خلال فتوى له عبر موقع الإفتاء على «فيس بوك»، أن المصلي إذا دخل المسجد ووجد الناس يصلون جماعة فعليه أن يصلي معهم، ثم يأتي بركعتي السُنة القبلية بعد الانتهاء من فريضة الفجر.

واستدل مدير الأبحاث الشرعية، بما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعد ما طلعت الشمس» رواه ابن ماجه.