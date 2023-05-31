سعيد بذهبية أفريقيا..لاعب المنتخب المصري للجمباز: نجهز لبطولة العالم بعد 5 شهور..فيديو

أعرب عمر العربي، لاعب المنتخب المصري للجمباز الفني، عن سعادته بفوزه بذهبية منافسات الفردي ببطولة أفريقيا رقم 17 المقامة في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 26 وحتى 28 مايو الجاري

وأوضح العربي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى المصرية أنه بدأ فى الجمباز من عمر 6 سنوات، مضيفا أن هذه السنة الثالثة التي أصنف أول أفريقيا.





ونوه " لاعب الجمباز" إلي أن مصر تجهز لبطولة العالم حتى نتأهل لأولمبياد كفريق ويكون أول فريق مصرى عربى أفريقى، وستكون تلك البطولة بعد 5 شهور وسنشهد عدة معسكرات خارجية وداخلية.





وقدم نصائح للشباب بالصبر فى اللعبة لأنها صعبة ومتقلبة والغلطة بفورة، وعلينا مواصلة السير والعمل على نفسى .







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