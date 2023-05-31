القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين: تطوير وتحديث العيادات الطبية وصالة التأهيل

عقد نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا اليوم، شهد تأكيدات اللواء أشرف الخطيب الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، على استمرارية المجلس فى تقديم الخدمات لأسر الشهداء والمصابين.

وأضاف الخطيب ، أنه تطوير وتدريب الموظفين من خلال التعاقد مع أكاديمية معهد ناصر حتى يتم رفع مستوى الموظفين والعاملين كما أن أسر الشهداء والمصابين يحضرون هذه الدورات مجانا.

وأوضح الخطيب ، أنه تم تطوير وتحديث العيادات الطبية وصالة التأهيل على أحدث مستويات التجهيز الطبي لتقديم خدمة متميزة من خلال أطباء استشاريون في مختلف التخصصات.

واستطرد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بالقول أنه يتم تنظيم رحلات ترفيهية وتثقيفية إلى مدن الأقصر وأسوان ومرسى مطروح وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.