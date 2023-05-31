بطل مصر سواق توكتوك.. حكاية سيد عواد صاحب 18 ميدالية في الكاراتيه

شهدت منطقة مساكن الجلاء بمدينة طنطا بمحافظة الغربية استمرار مأساة الكابتن سيد عواد بطل مصر في رياضة الكاراتيه طوال أكثر من 40 سنة تحصل خلالها علي ميداليات ما بين ذهبية وفضية وبرونزية أثناء مشاركته في البطولات العربية والدولية والإفريقية عقب خروجه من ابطال نادي السكك الحديد بطنطا .



وكانت "صدي البلد" رصدت في لقاء خاص مع البطل "سيد عواد" أثناء قيادته مركبة "توك توك " معبرا عن أحلامه وتاريخه بقوله "الحمد لله حصلت علي اكثر من 18 ميدالية في بطولات ثأرية ودولية وعربية طوال فترة عشقه للممارسة رياضة الكاراتيه طوال 40 سنة من عمره ورفضت كل اغراءات التجنيس والحمد لله حققت اغلي انتصار في حياتي علي يطل الكيان الصهيوني خلال المشاركة في فعاليات بطولة البحر المتوسط سنة 1994م وشعرت بالفخر كأنه تكرارا للتحقيق انتصار سنة 1973 م " .



واضاف "عواد" البطل المصري عن امنيته بقوله "نفسي أنال شرف تكريم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومقابلته بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والحمد لله اسرتي فخوره بيا رغم صعوبات الحياة والظروف الاقتصادية التي أمر بها كون ليس لي معاش ثابت " .



واضاف البطل "عواد" أنه يتمنى العودة للعمل داخل صرح نادي الاهلي والعوده للتدريب ابطال رياضيين من جديد مشيرا بقوله "انا اشتغلت في النادي الاهلي في قطاع الألعاب الفردية وتدريب الكاراتيه قبل حدوث أزمة كورونا والتي تسببت في تسريحي فجاة وانا ليا أبناء شاب وفتاة في المرحلة الثانوية وربنا يكرمني دايما في تربيتهما انا ووالدتهما طوال السنوات الماضية والقادمة" .

وكشف البطل الرياضي عن مأساته الحقيقية في عدم وجود سكن ثابت له أو دخل يكفي حاجه أسرته مشيرا بقوله" ربنا فضله عظيم ويبارك في رزقي اكتر واكتر وانا اشتغلت في بيع مكرونه وركب التوك توك للعمل أكثر من 18 ساعه للانفاق علي اسرتي ونفسي ارجع اشتغل داخل القلعة الحمراء "النادي الاهلي " .

الجدير بالذكر أن البطل الرياضي الكابتن سيد عواد قد انتقد اختفاء اللاعب احمد بوغداده وهروبه المفاجىء أثناء مشاركته مع اتحاد المصارعه في بطولة تونس للألعاب الرياضية القارية لافتا بقوله "الشاب لسه صغير والعمر كبير قدامه وسفره للاوربا احزن قلوب كل المصريين وياريت يرجع لاستكمال مسيرته الرياضية والدولية في مجال المصارعة.

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