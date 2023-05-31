عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف عيسى يتأهل لنصف النهائي ببطولة العالم للتايكوندو ويضمن أول ميدالية مصرية

صدى البلد

تأهل البطل الأولمبي سيف عيسى إلى نصف نهائي  بطولة العالم للتايكوندو التي تستضيفها اذربيجان  خلال الفترة من 29 مايو الى 4 يونيو 2023.

واستطاع “عيسى ” التغلب على منافسه بطل بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 ليتأهل إلى قبل نهائي البطولة  ضمن وزن -80 كجم ويضمن أول ميدالية مصرية في بطولة العالم .

وكان اللاعب قد تغلب على  بطل مالي اسماعيل كوليبالي بنتيجة 2-0 في مباراة دور ال 16 ليضمن مقعدا ضمن الثمانية الكبار ، وفي دور ال 32 حقق الفوز على  بطل  أفغانستان  فارزارد منصوري .

وتخوض مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 12 لاعبًا بواقع 6 رجال و 6 سيدات، وهم:يوسف عصام (-54 كجم)، ومصطفى فرج (-58 كجم)، واياد بركات (-68 كجم)، ورامي عيسى (-74 كجم)، وسيف عيسى (-80 كجم)، واحمد راوي (-87 كجم).

واللاعبات هن: حبيبة محمد (-46 كجم)، جنى خطاب (-49 كجم)، شهد سامي (-53 كجم)، ونادين عمرو (-57 كجم)، وآية شحاته (-67 كجم)، وميسون إيهاب (-73 كجم).

ويقود المنتخب المصري فنيًا محمد شو المدير الفنى للفريق، وأسامه سيد المدرب العام، ومحمد مجدي مدربًا بالإضافة إلى دكتور قدري المر اخصائي علاج طبيعي، فيما يرأس البعثة محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو والمشرف على المنتخب.

اتحاد ال اذربيجان اسم الاتحاد المصري استطاع اسما إضافة الاتحاد المصري للتايكوندو البط البطل الاتحاد إسماعيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023

بدأ بـ عربية كبدة.. مفاجأة عن "بوحة" جزار الأحصنة في الجيزة

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد مروان عطية

ترشيحاتنا

بروتوكول تعاون بين تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار

جريمة الفرح.. شخص يطعن آخر أمام الحضور في حفل زواج بالكويت| شاهد

قرار جديد في الوداد المغربي قبل مواجهة الأهلي بنهائي أبطال إفريقيا

يعلنها لأول مرة.. موسيماني يتحدث عن تفاصيل عرض الزمالك لتدريبه الفريق

"محرضون".. رسالة شديدة اللهجة من وزير الخارجية الروسي لـ بريطانيا

غدا.. بدء التقديم إلكترونيا بمرحلة رياض الأطفال في محافظة الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. فوائد بالجملة لاستخدام الزنجبيل في المشروبات والأكلات

في اليوم العالمي للتدخين.. طرق فعالة تساعدك على الإقلاع عنها نهائيا

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط

عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.. حقيقة خناقة بيرسي تاو وكولر| تفاصيل

فيديو

3687 فرصة عمل في 12 محافظة | تفاصيل

خلافات عائلية أم تصفية سياسية.. تفاصيل إنهاء حياة نجل رئيس مخابرات القذافي

أدهم نابلسي يتبرأ من جنين إنجي خوري.. هل طالبها سرًا بالإجهاض؟|فيديوجراف

فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ