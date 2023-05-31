هل إصابة الرجال باكتئاب ما بعد الولادة حقيقة أم خيال؟| تفاصيل

أكدت دراسة نشرت في "الجمعية الطبية الأمريكية"، أن الآباء الجدد يمرون بتغيرات مزاجية خطيرة بعد ولادة طفل جديد، مثلهم مثل النساء، فإن اكتئاب ما بعد الولادة الذي يصيب الأمهات ، يصيب الرجال أيضاً حالة نفسية يصفها البعض بالصامتة، وذلك خلال تقرير عرضته تقرير" العربية".

حقيقة إصابة الرجل بإكتئاب ما بعد الولادة



وأفاد التقرير، أن بحسب البحث هناك حوالي 10% من الآباء، يصابون بالاكتئاب قبل ولادة طفلهم مباشرة، ويحدث بشكل أكثر شيوعاً، بعد الولادة بـ 3 إلى 6 أشهر، اكتئاب الرجل ما بعد الولادة، يعاني منه رجل من كل 4 رجال.



ووفقاً للتقرير، فإنه هناك أدلة حقيقية على إصابة الرجال بإكتئاب ما بعد الولادة، مثل تغيرات في مستويات هرموناتهم، و من ضمن أسباب إصابة الرجل إهمال الام لزوجها و تركيز اهتمامها مع الطفل.