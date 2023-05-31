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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل إصابة الرجال باكتئاب ما بعد الولادة حقيقة أم خيال؟| تفاصيل

إكتئا بما بعد الولادة
إكتئا بما بعد الولادة للأباء

أكدت دراسة نشرت في "الجمعية الطبية الأمريكية"، أن الآباء الجدد يمرون بتغيرات مزاجية خطيرة بعد ولادة طفل جديد، مثلهم مثل النساء،  فإن اكتئاب ما بعد الولادة الذي يصيب الأمهات ، يصيب الرجال أيضاً حالة نفسية يصفها البعض بالصامتة، وذلك خلال تقرير عرضته تقرير" العربية".

حقيقة إصابة الرجل بإكتئاب ما بعد الولادة


وأفاد التقرير، أن بحسب البحث هناك حوالي 10% من الآباء، يصابون بالاكتئاب قبل ولادة طفلهم مباشرة، ويحدث بشكل أكثر شيوعاً، بعد الولادة بـ 3 إلى 6 أشهر، اكتئاب الرجل ما بعد الولادة، يعاني منه رجل من كل 4 رجال.


ووفقاً للتقرير، فإنه هناك  أدلة حقيقية على إصابة الرجال بإكتئاب ما بعد الولادة، مثل تغيرات في مستويات هرموناتهم، و من ضمن أسباب إصابة الرجل إهمال الام لزوجها و تركيز اهتمامها مع الطفل.

 

 

 

ولادة اكتئاب اكتئاب ما بعد الولادة الآباء الجمعية الطبية الأميركية

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