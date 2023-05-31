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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتصدي لظاهرة العنف والتنمر|وكيل تعليم شمال سيناء يتفقد مبادرة تمكين الطفل المصري 

مبادرة تمكين الطفل
مبادرة تمكين الطفل المصري

 

تفقد اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ شمال سيناء، يرافقه حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، فاعليات مبادرة تمكين الطفل المصري والمقامة في مدرسة 25 يناير الرسمية لغات بالعريش، و التي تنفذها وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسيف ومنظمات المجتمع المدني، لتمكين الأطفال والتصدي لظاهرة العنف والتنمر ضد الأطفال، لافتًا الي قيام المحافظة بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المبادرة.
وأكد رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ،  انه يتم تنفيذ المبادرة  في محافظات الجيزة وسوهاج والإسكندرية، بجانب محافظة شمال سيناء بهدف نشر وتعزيز السلوكيات والممارسات الإيجابية بين الأطفال وذويهم، بالمؤسسات التعليمية وصناعة التغيير المجتمعي.

 

التعليم الأساسي 


وأشار الي أن عدد المستفيدين من البرنامج يبلغ ١٢٠ من تلاميذ وتلميذات مرحلة التعليم الأساسى ( ابتدائى / إعدادى ) بالإضافة إلى أخصائيى التربية الاجتماعية والمسرح ومعلمى التربية الرياضية ومعلمى مادة القيم والحاسب الآلى ومديرى المدارس وموجه عام المسرح وموجه عام التربية الاجتماعية.
من جانبه قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن أطفال شمال سيناء في احتياج دائم لمثل هذه المبادرات بسبب الظروف التي مرت بها المحافظة، لافتًا الي أنه بجانب تعزيز السلوكيات والممارسات الإيجابية لدي الأطفال يهجدف البرنامج الي بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والاخصائين الاجتماعيين قي مجال تعزيز السلوكات الإيجابية للأطفال وتوعية أولياء الأمور في مجال التربية الإيجابية.
بدوره أكد ناصر مسلم مدير عام التنمية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، علي أن محافظة شمال سيناء تشهد استقرارًا امنيًا كبيرًا بفضل جهود القوات، وعلي أبناء المحافظات الأخرى أن يعرفوا ذلك.
وأضاف مسلم، أن المبادرة يتم تنفيذها في 4 محافظات وهي شمال سيناء والجيزة والإسكندرية وسوهاج، لافتا الي اختيار شمال سيناء لتنفيذ المبادرة لما لها من أهمية كبيرة، حيث بدئت تنفيذ الفاعليات يوم 28 مايو الجاري ومستمرة حتي 2 يونيو المقبل.
وعلي هامش الفاعليات قام رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ يرافقه وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام التنمية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، بتفقد معارض التربية والتعليم والكشافة، بجانب مشاهدة عدد من الفقرات الفنية والغنائية لطلبة المدارس.
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