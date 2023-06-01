تعليق حسن شحاتة على تغيير مسمى القوى العاملة إلى وزارة العمل

علق حسن شحاتة وزير القوى العاملة على تغيير مسمى القوى العاملة لـ"وزارة العمل"، بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تغيير اسم وزارة القوى العاملة العاملة، لتصبح وزارة العمل.

قال حسن شحاتة إن قرار مجلس الوزراء رقم 2103 سنة 2023، جاء في مادته الأولى باستبدال اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، أينما ورد في اللوائح والقرارات، وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع إسمها الجديد .

ونصت المادة الثانية على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات الرسمية تنفيذه.

وأوضحت الوزارة ، أن القرار الصادر جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 ، بتشكيل الوزارة، وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة ،وبعد موافقة مجلس الوزراء .

قرار تاريخي

وأكدت الوزارة أن هذا القرار التاريخي سوف يكون له مردود عربي ودولي إيجابي ، خاصة وأن إسم وزارة العمل ، يتماشى مع معايير العمل الدولية، وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل، كونه إسم يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل الوزارة مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وكل ما له علاقة بمجال العمل.

كما أن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الاجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله، وليس العمال فقط.