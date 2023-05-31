لعدم التزام المليشيا المتمردة.. القوات المسلحة السودانية تعلق مشاركتها في محادثات جدة|فيديو

قرّرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، تعليق المحادثات الجارية في جدة، وذلك بسبب عدم التزام المليشيا المتمردة بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الاتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" عن بيان صادر عن القوات المسلحة السودانية.

كانت المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بدأت في أوائل مايو الجاري، وأسفرت عن التوصل إلى إعلان مبادئ ينص على الالتزام بحماية المدنيين، فضلًا عن اتفاق بين الطرفين على وقف إطلاق النار لفترتين قصيرتين.

وتسبّبت الاشتباكات التي تشهدها السودان منذ ما يزيد على شهر، في مقتل المئات ونزوح ما يقرب من 1.4 مليون شخص من ديارهم، من بينهم 350 ألف شخص عبروا الحدود إلى بلدان مجاورة.

وتعرضت بعض المناطق في العاصمة السودانية الخرطوم، لأعمال نهب كبيرة وتعاني من انقطاع متكرر للكهرباء والمياه، كما توقفت معظم المستشفيات عن العمل.

بأكثر من مليون سوداني

ويشهد السودان اشتباكات ضارية منذ 15 أبريل الماضي، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، ودفعت بأكثر من مليون سوداني للنزوح بعيدًا عن مناطق الاشتباكات، وإلى خارج حدود البلاد.