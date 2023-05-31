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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعة العربية المفتوحة فرع مصر تستعد للعام الجديد وتستضيف مدير السودان

طلاب جامعات
طلاب جامعات

عقد مجلس الجامعة العربية المفتوحة فرع مصر اجتماعه برئاسة الدكتور محمود أبو النصر رئيس الجامعة وبحضور العمداء وأعضاء المجلس.ناقش المجلس سير عمل الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الحالي وشروط القبول للطلاب الجدد للفصل الدراسي الجديد والعام الدراسي القادم والأنشطة التسويقية خلال فترة التقديم للعام الدراسي الجديد.


وأكد أبو النصر أهمية الوصول إلى أعلى مستويات الجودة في كافة برامج الجامعة ومبادراتها، لتوفير بيئة أكاديمية رقمية متكاملة، تخدم مصلحة الطالب في المقام الأول.


وأشار إلى أهمية استخدام التكنولوجيا من أجل خدمة المنظومة التعليمية في كافة جوانبها، مشيدا بما وصلت إليه الجامعة اليوم من خطوات في تحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لتقديم نموذج تعليمي متميز وجودة عالي بما يغذي سوق العمل ويخدم توجهات التنمية المستدامة.


في سياق متصل ، تستضيف الجامعة العربية المفتوحة في القاهرة  الدكتورة عائشة العالم مدير الجامعة المكلف بالسودان.


جاءت تلك الخطوة في أعقاب الأزمة السودانية التي اندلعت منتصف ابريل الماضي وألقت بظلالها على الحياة المعيشية والمواطن السوداني ودراسة وضع طلبة السودان.

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