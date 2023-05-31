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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس مجلس نواب الشعب التونسي يؤكد عمق وعراقة العلاقات التاريخية مع إيطاليا

ارشيفية
ارشيفية

أكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي إبراهيم بودربالة، عمق وعراقة العلاقات التاريخية بين تونس وإيطاليا، موضحا أن القرب الجغرافي والتشابه الثقافي بين البلدين، وموقعهما في منطقة البحر الأبيض المتوسط، تمثّل أرضية ملائمة وعوامل أساسية لتعزيز التعاون على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف.

وأعرب بودربالة خلال لقائه اليوم "الأربعاء" مع فابريزيو ساجيو سفير إيطاليا بتونس، عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدّمه إيطاليا لتونس واستعدادها لتعزيز التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية والتعليم والصحة ومؤازرتها للجهود الرامية إلى النهوض بهذه القطاعات خاصة في المناطق النائية.

وأوضح أهمية العلاقات بين المؤسسات البرلمانية في كل من تونس وإيطاليا، مؤكّدا استعداد المجلس للعمل على تعزيز هذه العلاقات وإثرائها خاصة عبر تبادل التجارب والخبرات وتوفير فرص اللقاء بين البرلمانيين من البلدين.

من جانبه ، أكد سفير إيطاليا بتونس أهمية ما توليه بلاده لعلاقاتها مع تونس باعتبارها الشريك الأول ، مجددا حرصها على مزيد تطوير التعاون الثنائي في شتى الميادين ولا سيما في المجال التجاري والطاقي بالنظر إلى ما تمّ تحقيقه من نتائج إيجابية في هذه المجالات.

وأشار في هذا الصدد إلى مختلف المشاريع التي تساندها إيطاليا ولا سيما منها مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة، ومشروع الربط الكهربائي عبر البحر بين تونس وإيطاليا، الذي سيعود بالنفع على كل البلدين وعلى القارتين الأفريقية والأوروبية ، مثمنا المشروعات والبرامج التي تم القيام بها في مجالي الصحة والتعليم بالنظر إلى أهمية القطاعين في رعاية العنصر البشري.

وجدّد السفير تأكيد حرص بلاده على مواصلة دعم تونس عبر تكثيف المشاريع والبرامج الاستثمارية التي من شأنها أن تخلق عددا مهما من مواطن العمل وتدعم جهود تونس في الحد من البطالة.

وأكّد السفير اهتمام إيطاليا بالتحوّلات الديمقراطية والتطوّرات السياسية في تونس، مشدّدا على أهمية تكثيف اللقاءات بين البرلمانيين من البلدين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة.

وتم خلال اللقاء التطرّق إلى موضوع معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والمجهودات المشتركة من أجل إيجاد الحلول الملائمة وفق مقاربة شاملة ومتجدّدة تمنح الأولوية للبعد الإنساني، وتركّز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وأكّد الجانبان العزم المشترك على مواصلة التعاون المكثف والمتواصل بين تونس وإيطاليا في هذا المجال بما يضمن التوصّل إلى وضع تصوّرات جماعية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في حوض البحر الأبيض المتوسط.

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