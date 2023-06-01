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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبطي يزين واجهة منزله بآيات قرنية..الوحدة الوطنية في أروع صورها تتجلى بالأقصر

صدى البلد

يتميز مركز إسنا بمحافظة الاقصر بأنه صاحب طابع معمارى فريد، تمتزج به روح العمارة الإسلامية وتشتهر المدينة بالواجهات والأعتاب الخشبية المميزة التى ترجع إلى مئات السنين، ويتجاوز عمر مباني مركز اسنا أكثر من مئات السنين.
وأكثر ما يشد الانتباه حين تتجول سيرا على الاقدام في هذه المدينة الفاتنة منازلها التي تختص بعمارة وطراز فريد مقارنة بباقى مراكز المحافظة وتشتهر إسنا بعمارتها وتم ذكرها في أكثر من مرجع فهي مدينة كبيرة حسنة العمارة مرتفعة الأبنية ويذكر أن المدينة كان بها كثير من الأفاضل حتى قيل أنه كان بها 71 شاعرا، وخرج منها جماعة كبيرة من أهل العلم والأدب.
وتقول الاستاذة رحاب صقر وتعمل مرشدة سياحية ان أجمل ما يزين اسنا العتب الخشبي على الواجهة هى الآية القرآنية مثل " هذا من فضل ربى" على الرغم من أن صاحب المنزل مسيحى الا أن العامل الذى قام بحفر العتب الخشبي كان مسلم وترك بصمته وذلك يدل على السماحة الدينية بين أهل إسنا متواجدة من قديم الآزل وما زالت مستمرة حتى الآن ولا فارق بين مسلم ومسيحي.
وعندما تكمل مسيرتك في شوارع اسنا ستجد من اهم واجهات منازلها منزل فهمى رافائيل وهى واجهة مميزة معماريا مبنية من الطوب الآجر المتداخل بها الأخشاب التى تدعم الواجهة وتزينها كعنصر زخرفى كأشكال الشطرنج بالأعلى والنجوم الخشبية التى تزين الواجهة فتجدها تشبه وكالة الجداوى والعقد الثلاثى الذى يشبه الصليب والهالة التى ترمز للمسيحية والبرطوم الخشبي الذى يعلق عليه وسائل الإنارة .

 

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وتابعت "رحاب " حديثها ان هناك واجهة منزل حسن مجاهد، والذي كان من أعيان مدينة إسنا ومن كبار عائلاتها وتم بنائه عام 1295هجرية، 1878 ميلادية، وتعد الواجهة من أجمل واجهات المنازل القديمة الفريدة وتتداخل فيها عدد من الزخارف الإسلامية والهندسية، وتقع بين أبنية حديثة في موقع شارع سعد زعلول وخلفها وكالة الجداوي ومعبد إسنا والمنزل به زخارف من الطوب الياجور باللونين الأبيض والأسود، وبه زخارف كأسنان المنشار، وزخارف كالنسيج المتداخلة مكونة من الطوب الياجور الملون، وعتبة الباب عليها نصوص دينية وأدعية لصاحب المكان، وتاريخ المنزل، ومنحوتات هندسية وزخارف أرابيسك.
إسنا تتميز بملامح ليس لها مثيل بين باقي مراكز الاقصر فهي تتسم بأبوابها المزخرفة، التي نقش عليها أو على قطع خشبيه تعلوها، بعض الحكم وآيات قرآنية كأنها حارس يقف على عتبة المنزل، إضافة لأشكال هندسية تم نحتها على الأبواب، ما أضفى لها مظهرا جماليا مختلفا يميزها بين باقي مراكز محافظة الاقصر

 

الأقصر الأعتاب الخشبية اسنا السماحة الدينية الوحدة الوطنية الواجهات طابع معمارى مسلم ومسيحى

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