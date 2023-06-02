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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

6 اختصاصات لجهاز حماية حقوق الملكية الفكرية وفقا للقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حدد قانون الملكية الفكرية ، اختصاصات جهاز حماية وتنظيم حقوق الملكية  الفكرية ، والتى يأتي أبرزها في تسـجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية. 

 

في هذا الصدد، نصت المادة 4 من القانون على أن يتولى الجهاز حماية وتنظيم حقوق الملكية الفكرية على النحو المبين بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصـادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي:

 

 1-إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضـها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضـع الأليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها. 

 2- تسـجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه. 

3-إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات

للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشـار إليه، وذلك دون. 

 4-إنشاء آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية؛ للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر التوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها

 5-العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصـلة على تسـجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية. 

 6-وضـع سـياسـات تقييم أصـول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية، والمساهمة في تدريب الخبراء والشركات العاملة في مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية. 

قانون الملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية الملكية الفكرية

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