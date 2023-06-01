قرار جديد من كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة الوداد البيضاوي

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي معسكر مغلق مبكر غداً الجمعة إستعداداً لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي المقرر لها مساء الأحد بإستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي تعديل البرنامج التدريبي لزيادة معدلات التركيز لدي اللاعبين قبل ساعات قليلة من خوض المباراتين الأهم حسب وجهة نظر الجهاز الفني للموسم الحالي.

وكان السويسري كولر قد منح لاعبية راحة سلبية أمس بعد ان خاض الفريق تدريباً يوم الثلاثاء بهدف المساواة في الحمل البدني بين اللاعبين، ويعود الفريق لخوض تدريبه الأساسي اليوم بإستاد مختار التتش والذي سيشهد الإنتظام الكامل لكل من ياسر ابراهيم ومحمد الشناوي وعلي لطفي وحمدي فتحي .

واقترب الأهلي خطوة جديدة من التتويج بلقب الدوري بفوزه على ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المرحلة السابعة والعشرين،وتقمص حسين الشحات دور البطولة وسجل هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 57 بعدما تلقى تمريرة طولية من وسط الملعب عن طريق محمود متولي ، ونجح في السيطرة على الكرة قبل أن يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء عرفت طريقها للشباك.

وفي البداية لم يحتسب الحكم الهدف بداعي وجود حالة تسلل ضد الشحات، لكنه أقر بشرعية الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو (الفار).

وسجل الأهلي فوزه السابع على التوالي والتاسع عشر له هذا الموسم مقابل خمسة تعادلات، ويبقى الوحيد من بين جميع فرق المسابقة الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن.

ورفع الأهلي رصيده في الصدارة إلى 62 نقطة وتوقف رصيد سيراميكا عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.