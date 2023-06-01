فرحة أهالي 14 بحارا من عزبة البرج بعد عودتهم من الاحتجاز بإريتريا

سادت حالة من الفرحة داخل مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط بعد عودة ١٤ صيادا بحريا من أبناء العزبة من دولة إريتريا بعد احتجازهم بها دون سبب قانونى.

احتجاز ١٤ بحارا من أبناء عزبة البرج في إريتريا



ترجع وقائع الواقعة عندما تم احتجاز ١٤ صيادا بحريا في دولة إريتريا دون أي سبب قانوني وذلك أثناء رحلتهم من ميناء دمياط إلى دولة المالديف، وذلك لتسليم ثلاث مراكب تم تصنيعها بأحد ورش صناعة السفن في مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط وتسليمها بدولة المالديف.

تدخل الأجهزة المعنية لإنهاء أزمة البحارة

طالب أهالى البحارة المحتجزين بسرعه التدخل من قبل السلطات المعنية بمصر لإفراج عن ذويهم وتم التواصل مع وزارة الخارجية للشؤون القنصلية و الشؤون الأفريقية من قبل النائب ضياء الدين داوود وبعد مجهودات دبلوماسية من قبل السفارة والوزارة تم إنهاء إجراءات خروجهم من كافة الأجهزة المعنية ووصلوا إلى مطار القاهرة امس بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة وعادوا إلى عزبه البرج.

عودة البحارة إلى أرض الوطن بعد احتجازهم

ومن جانبه أكد النائب ضياء الدين داوود ، أنه تم إلقاء القبض على البحارة من أبناء عزبة البرج بدولة إريتريا دون سند قانونى حيث إنهم خرجوا من ميناء دمياط متوجهين إلى المالديف لتسليم ٣ سفن تم تصنيعهم بإحدى ورش السفن بعزبه البرج ولا يوجد أى اتهام موجه لهم.

وأشار إلى أنه تواصل مع القيادات وبذلوا مجهودات دبلوماسية كبيرة حتى وصول البحارة إلى أرض الوطن بسلام.

وأضاف أن الوزير سامح شكري ومساعديه السفير اسماعيل خيرت مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والسفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية وكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية ورجال المخابرات العامة والأمن الوطني، بذلوا قصارى جهدهم حتى عودة البحارة إلى أرض الوطن.

فرحة البحارة بعد العودة والإفراج عنهم

وعلى صعيد آخر أكد أحد البحارة العائدين، أنهم تواصلوا مع ذويهم فور إلقاء القبض عليهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم، وتواصلوا مع مالك الثلاث سفن الذين كانوا في طريقهم إلى المالديف لتسليمهم بعد بيعهم من قبل مالكهم بعزبة البرج وبالفعل تكاتفت الجهود لعودة البحارة والإفراج عنهم.