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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العناية الإلهية أنقذت سكانه.. انهيار منزل بعد سقوط صخرة عليه بأسيوط الجديدة

انهيار منزل بأسيوط
انهيار منزل بأسيوط الجديدة

أنقذت العناية الإلهية أسرة من الموت خرجوا من منزلهم قبل انهياره بلحظات بعد سقوط صخرة عليه بمدينة أسيوط الجديدة.


تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من قسم شرطة أسيوط الجديدة يفيد ورود بلاغ من النجدة بانهيار منزل بالحي الأول بمدينة أسيوط الجديدة دون وقوع خسائر بشرية.

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انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل بعد سقوط صخرة عليه من الجبل المحيط بالحي الأول وخروج سكان المنزل قبل انهياره بلحظات، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

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