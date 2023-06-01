حكم نهائي أبطال أوروبا مهدد بالاستبعاد لتواجده مع حزب مناهض للمثليين واليهود

أكدت تقارير صحفية أن البولندي سيمون مارتشينياك مهدد بالاستبعاد من إدارة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر الإيطالي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد إنتر، يوم السبت 10 يونيو، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة “ ريبابليكا” الإيطالية، فإن مارتشينياك شارك في تجمع لحزب اليمين المتطرف ببولندا، والمعروف بمواقفه ضد المثليين الجنسيين واليهود.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم التحقيق مع مارتشينياك، ومن الممكن استبعاده من إدارة المباراة النهائية.

وسبق لمارتشينياك إدارة مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري هذا الموسم، ومباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر العام الماضي.