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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأول على الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء: حفظ القرآن الكريم سبب تفوقي

الطالب عمر خالد سالم
الطالب عمر خالد سالم

قال الطالب عمر خالد سالم الأول علي الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء والطالب بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الإعدادية بطور سيناء  : إن سر تفوقي في الدراسة حفظ  القرآن الكريم كاملا والمواظبة علي الصلاة في المسجد.

  مشيرا إلي أنه يتمني أن يلتحق بكلية طب ويكون طبيب جراح مثل الجراح العالمي مجدي يعقوب.  وأضاف الأول علي الشهادة الاعدادية  أنه يحب القراءة ويمارس كرة الطائرة والقدم وانه اشترك في فريق الطائرة في المدرسة الذي حصد المركز الأول في بطولة التفوق الرياضي 
وأرجع الاول علي الاعدادية الفضل لوالده ووالدته الذين اهتموا به منذ الصغر  وشجعوه علي حفظ القرآن الكريم وكشف الطالب  عمر خالد أنه اشترك في مسابقة القراءة و قرأ اكثر من ٥٠ كتاب كان اجملها كتاب متحف اللوفر للكاتب رؤوف وصفي. .
وقدم عمر خالد سالم الأول علي الشهادة الاعدادية بجنوب سيناء روشتة للتفوق وهي استذكار الدروس أول بأول والتدرج في المذاكرة وتنظيم الوقت والمحافظة علي الصلوات في أوقاتها وتلاوة القرآن الكريم يوميا .

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=913390629753990&id=100053232286266&mibextid=YCRy0i


 

الأول الشهادة الإعدادية جنوب سيناء مجدي يعقوب سر التفوق طور سيناء

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