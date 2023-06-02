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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروة نصر تفتح النار على شيرين: مثيرة للشفقة وغلاطة وأكيد مش صوت مصر| فيديو

مروة نصر
مروة نصر

فتحت المطربة مروة نصر النار على الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد تصريحاتها الأخيرة حول “صوت مصر”، ورأيها في نجمات الوطن العربي. 

وقالت مروة نصر في لقاء مع موقع صدى البلد:" شيرين عبد الوهاب عملت كل الحاجات اللي متتغفرش .. ولو نجمة شابة عملت كل ده كان زمانها في حتة تانية". 

واستطردت مروة نصر في الحديث عن شيرين قائلة:"  شفت فيديو ليها إنها بتقول على إليسا وهي بتغني كاتبة على الناس شيكات..  إليسا نجمة كبيرة وشخصية لطيفة وبتعامل كل الناس بتواضع وناجحة جدا".

وعن وصف شيرين نفسها بصوت مصر، قالت مروة نصر:" هي آخر أغنية عملتها امتى عشان تبقى صوت مصر .. كل حياتها الأخيرة دي استعطاف..  ربنا إدالك حاجة كبيرة أوي مبتجيش غير كل سنين كتير مرة.. أخدتي دعم من أول يوم طلعتي فيه وبقيتي نجمة كبيرة جدا وعندك الصوت والقبول وبنتين زي القمر وعندك كل حاجة .. ومعرفتش تغني لمحمد الموجي وأحسن واحدة غنت كانت مي فاروق".

 

ووصفت مروة نصر في حوارها، الفنانة آمال ماهر بأنها هي صوت مصر بلا منازع بغض النظر عن النجومية، مستطردة:" صوت مصر الأكبر أم كلثوم .. ولو  شيرين ردها عقلاني كانت قالت كده .. أخلاقيا وتاريخيا وكل حاجة .. وأنغام من قبل شيرين بكتير جدا". 

 

ووجهت مروة نصر رسالة إلى شيرين قائلة:" انتي تقبلي بنتك تعمل الحاجات دي؟.. ولو حاسة إنك صوت مصر فعلا خليكي قد اللقب ده وراعي كل تصرفاتك عشان خاطر بلدك". 

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