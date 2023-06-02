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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع غير مسبوق في سعر النفط عالميا

أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت أسعار النفط مساء أمس الخميس، بأكبر قدر في أسبوعين قبيل اجتماع أوبك+ يوم ‏الأحد، في حين ساعد إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتعليق سقف ‏ديون الولايات المتحدة على تعويض تأثير ارتفاع المخزونات في البلاد.‏

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.01 دولار أو 3% إلى 70.10 دولار ‏للبرميل عند التسوية، مسجلا أكبر مكاسب يومية منذ الخامس من مايو، فيما ‏بلغت العقود الآجلة لخام برنت إلى 74.28 دولار للبرميل عند التسوية بعد ‏صعودها 1.68 دولار أو 2.3%، وهي أكبر مكاسب يومية لها منذ 17 مايو.

صعود أسعار النفط عالميا وسط احتمالات وقف رفع الفائدة في أمريكا

انخفاض كبير في أسعار النفط العالمية بسبب الدولار

وهبطت أسعار النفط بنحو 13% منذ بداية هذا العام وسط مخاوف تتعلق بتقشف السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة من ناحية وتباطؤ تعافي الاقتصاد في الصين من ناحية أخرى.

وكشف تقرير مسحي خاص عن توسع طفيف في النشاط الصناعي في الصين في شهر مايو، في تحسن مفاجئ يناقض الأرقام الرسمية التي نشرد في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتعافى كلا المؤشرين من خسائر لجلستين متتاليتين بعد أن أقر مجلس النواب ‏مشروع قانون في وقت متأخر من أول أمس الأربعاء لتعليق سقف ديون الحكومة ‏الأمريكية وتحسين فرص تجنب التخلف عن السداد. وينتقل التشريع الآن إلى ‏مجلس الشيوخ.‏

وتحول تركيز السوق أيضا إلى اجتماع الرابع من يونيو الذي تعقده منظمة ‏البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف بتحالف ‏أوبك+.‏

 

 

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