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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض كبير في أسعار النفط العالمية بسبب الدولار

أسعار النفط
أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بسبب قوة الدولار الأمريكي والبيانات الضعيفة من الصين، أكبر مستورد للنفط مخاوف بشأن الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس، 1.2% وتسجل 72.66 دولارا للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط الأمريكي، 1.97% لتسجل 68.09 دولارا للبرميل.

تراجعت أسعار النفط بعد تقلص نشاط التصنيع في الصين بشكل أسرع من المتوقع في مايو بسبب ضعف الطلب، مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي (PMI) إلى 48.8 من 49.2 في أبريل.

وجاء المزيد من الضغوط مع ارتفاع الدولار الأمريكي، مما جعل السلع أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى ويؤثر على الطلب على النفط.

صعود أسعار النفط بعد خسائر حادة قبيل التصويت على سقف الدين الأمريكي

ارتفاع أسعار النفط اليوم بعد خسائره السابقة

وشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس الوحدة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين، دعمًا من تباطؤ التضخم الأوروبي والتقدم في مشروع قانون سقف الدين الأمريكي من الحزبين، والذي سيقدم إلى مجلس النواب لمناقشته يوم الأربعاء.

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