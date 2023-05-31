ارتفاع أسعار النفط اليوم بعد خسائره السابقة



ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، إذ يترقب المتعاملون تصويتا متوقعا على اتفاق لرفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 11 سنتًا إلى 73.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:13 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات إلى 69.54 دولار للبرميل. وهبط كلاهما بأكثر من أربعة بالمئة أمس الثلاثاء.

ويتزامن الموعد النهائي لتسديد الديون الأمريكية تقريبا مع اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بينهم روسيا، فيما يتعرف بتكتل "أوبك+"، في الرابع من يونيو حزيران. ولم يتضح بعد ما إذا كان التكتل سيزيد من تخفيضات الإنتاج بينما يلقي التراجع في الأسعار بثقله على السوق.

ودعا وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الأسبوع الماضي، البائعين على المكشوف الذين يراهنون على أن أسعار النفط ستهبط إلى "الحذر"، في إشارة محتملة إلى أن "أوبك+" قد يخفض الإنتاج.