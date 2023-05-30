هبوط في أسعار النفط عالميا بنسبة 5%.. تفاصيل

أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل يفيد بهبوط اسعار النفط منها خام برنت والذي انخفض نحو 5% ليسجل 73.22 دولار للبرميل فيما انخفض الخام الأمريكي نحو 5% ليسجل 69.02 دولار.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.57% إلى 75.98 دولار للبرميل، كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.42% ليسجل 71.75 دولار للبرميل.

خيمت مشاعر التشاؤم على المستثمرين بسوق النفط اليوم، بعدما طغت مخاوف تراجع الطلب على الخام بالولايات المتحدة على تأثير التوقعات باحتمالية خفض أوبك + لإنتاج النفط مرة أخرى باجتماعها المقبل المقرر عقده بنهاية هذا الأسبوع.

وأفاد بعض المشرعين الجمهوريين بمجلس النواب يوم الاثنين بأنهم قد يعارضون الاتفاق الذي من شأنه رفع سقف الدين في الولايات المتحدة، رغم أن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي والرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن قد أعربا عن تفاؤلهما بشأن الموافقة على الاتفاق.