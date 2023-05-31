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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صعود أسعار النفط بعد خسائر حادة قبيل التصويت على سقف الدين الأمريكي

صعود أسعار النفط
صعود أسعار النفط بعد خسائر حادة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، إذ يترقب المتعاملون تصويتا متوقعا على اتفاق لرفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 11 سنتًا إلى 73.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:13 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات إلى 69.54 دولار للبرميل. وهبط كلاهما بأكثر من أربعة بالمئة أمس الثلاثاء.

يتزامن الموعد النهائي لتسديد الديون الأمريكية تقريبا مع اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بينهم روسيا، فيما يتعرف بتكتل "أوبك+"، في الرابع من يونيو حزيران. ولم يتضح بعد ما إذا كان التكتل سيزيد من تخفيضات الإنتاج بينما يلقي التراجع في الأسعار بثقله على السوق.

ودعا وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الأسبوع الماضي، البائعين على المكشوف الذين يراهنون على أن أسعار النفط ستهبط إلى "الحذر"، في إشارة محتملة إلى أن "أوبك+" قد يخفض الإنتاج.

ومع ذلك، تشير تصريحات مسؤولين ومصادر نفطية روسية، بما في ذلك نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، إلى أن ثالث أكبر منتج للنفط في العالم يميل إلى ترك الإنتاج دون تغيير.

وفي أبريل نيسان، أعلنت السعودية وأعضاء آخرون في أوبك+ عن مزيد من التخفيضات في إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، ليصل الحجم الإجمالي لتخفيضات التكتل إلى 3.66 مليون برميل يوميا، وفق حسابات رويترز.

كما ينتظر المتعاملون بيانات الصناعة عن مخزونات الخام الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق، اليوم الأربعاء.

وقدر سبعة محللين استطلعت رويترز آراءهم، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بنحو 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 مايو.

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