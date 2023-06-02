قبل ساعات من زفافها.. إطلالات أثارت الجدل لـ ميرنا نور الدين

تحتفل اليوم الفنانة الشابة ميرنا نور الدين، بعقد قرانها على المدرب عمر عطية، وذلك بعد أيام قليلة من عقد قرانها.

تعتبر ميرنا نور الدين من النجمات التي تحرص دائما على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

وكشفت صور ميرنا نور الدين عم ذوقها الراقي و الأنيق في اختيار أزيائها، حيث تفضل الملابس التي تبرز رشاقتها وقوامها المثالي و المتناسقة معها أيضا.

تحرص ميرنا نور الدين على مواكبة أحدث صيحات الموضة و التجديد و التنويع وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء.

وتقوم ميرنا نور الدين بتنسق الأحذية و الحقائب الراقية ذات الماركات العالمية مع الإطلالات التي تظهر بها مما يزيد من جاذبيتها ويمنحها إطلالة متكاملة أيضا.

ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين