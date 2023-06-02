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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

الملكة رانيا
الملكة رانيا

خطفت الملكة رانيا مساء أمس الأنظار بإطلالات أنيقة ومحتشمة كشفت عن ذوقها الراقي، وذلك خلال الأحتفال  بزفاف نجلها ولي العهد الأردني الأمير حسين.

 

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ظهرت الملكة رانيا بإطلالتين، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأسود المزين ببعض النقوشات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها، وق حمل هذا التصميم توقيع دار الأزياء العالمية ديور.

 

أما الإطلالة الثانية، ظهرت الملكة رانيا مرتدية فستان ملكي طويل ذا أكمام طويلة و لكنه أتسم بأنه جمع بين الفخامة الاحتشام مما زاد من أناقتها وجاذبيتها.

قد حملت إطلالة الملكة رانيا الثانية توقيع مصمم الأزياء العالمي  ايلي صعب من مجموعة ربيع و صيف ٢٠٢٣.


 

الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
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