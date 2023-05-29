رقم خرافي.. سعر ساعة شيرين عبد الوهاب يثير ضجة على مواقع التواصل

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا للفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك خلال إستضافتها في برنامج كاربول كاريوكي بالعربي.



وظهرت شيرين عبد الوهاب، في البرنامج بإطلالة بسيطة للغاية، حيث ارتدت فستان كاجوال طويل باللون الأزرق ولا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

ولم تبالغ شيرين عبد الوهاب في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات، مما زاد من أناقتها ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

شيرين عبد الوهاب



ولفتت ساعة يد شيرين عبدالوهاب الانظار وكانت من ماركة rolex العالمية، تميز الساعة بانها مصنوعة من الذهب الوردي عيار ١٨، من اللون الروديوم مع علامات الساعة الرومانية، علامة الساعة الـVI مطعم بالماس و اسوار البرزيدنت من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراط.

وتحتوي حركة الساعة على ٣١ من الأحجار الكريمة و ٥٥ ساعة احتياط، وقد بلغ سعر ساعة شيرين عبد الوهاب في برنامج كاربول كاريوكي بالعربي السعر: ٤٥،٠٠٠ دولار أمريكي مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

